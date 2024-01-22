Пензенец-курьер обманул и мошенников, и их жертву

22.01.2024 | 20:18

21-летнего пензенца, нашедшего в интернете криминальную подработку, будут судить за мошенничество. Он должен был выступить в качестве курьера, который забирает деньги у жертвы, но все пошло не по плану.

Днем 23 сентября прошлого года женщине-инвалиду из Бессоновки позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее внучка пострадала в ДТП, нужны деньги на лечение. О случившемся попросили никого из родственников не оповещать.

Напуганная сельчанка призналась, что у нее есть только 116 000 рублей. Ей сказали положить деньги в сумку. Для правдоподобности также попросили халат, простыню и полотенце. Все это женщина должна была передать курьеру.

«По месту жительства жертвы приехал пензенец. Полученные вещи он выкинул, а денежные средства присвоил, хотя его заработок по договоренности с организаторами преступления должен был составить лишь 10% от суммы», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого молодой человек удалил свой аккаунт из соцсети, заблокировал приложение и выкинул сим-карту. Тем не менее его вычислили, но не «работодатели», а полицейские.

«Уголовное дело в отношении других соучастников телефонного мошенничества выделено в отдельное производство. Вину пензенец признал, ущерб потерпевшей не возместил. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы», - заключила Светлана Артамонова.