Две пензячки не смогли спеть в баре и устроили драку

22.01.2024 | 09:48

Ранним утром в понедельник, 22 января, в баре на проспекте Победы в Пензы произошла женская драка. Ее причиной стала музыка.

Сигнал о ЧП поступил экипажу Росгвардии в 3:37. Бойцы вневедомственной охраны оперативно прибыли на место и задержали двух пензячек, 33-летнюю и 24-летнюю, с видимыми признаками алкогольного опьянения.

Оказалось, что женщинам хотелось петь, но музыку, которая им нравилась, не включали. Тогда они решили высказать претензии персоналу.

Разговор закончился тем, что подруги избили 25-летнюю работницу бара и поломали музыкальную аппаратуру.

«Задержанные сотрудниками Росгвардии зачинщицы драки переданы полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.