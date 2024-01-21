Дороживший сотовой связью пензенец отдал мошенникам миллион рублей

21.01.2024 | 10:17

Аферисты продолжают совершенствовать схемы обмана и выманивать у жителей региона значительные суммы. Так, 41-летний пензенец потерял 1 млн рублей.

Согласно материалам дела, горожанину позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся оператором сотовой связи. Незнакомец предупредил, что срок использования абонентского номера пензенца истекает, и поинтересовался, не желает ли клиент продлить его.

Горожанин согласился, последовал инструкциям «оператора» и продиктовал ему цифровой код, который пришел в СМС.

Через некоторое время пензенцу позвонила женщина. Она представилась сотрудницей банка и сообщила, что предыдущий звонок был от мошенников и теперь на имя горожанина хотят оформить кредит.

«Мужчина поверил звонившей и выполнил все ее указания. Будучи введенным в заблуждение, он двумя платежами перечислил на счет, предоставленный собеседницей, 1 000 000 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Через некоторое время пензенец понял, что его обманули, и пришел в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению.