В Пензе наказание похитителя 51 розы смягчила беременность супруги

18.01.2024 | 12:13

29-летний житель Пензы предстал перед судом за то, что похитил букет роз. Продавец тщетно пыталась остановить преступление.

Все случилось 24 сентября прошлого года. Молодой мужчина зашел в цветочный павильон и попросил сотрудницу сделать ему букет из 51 розы. Общая стоимость презента составила 3 082 рубля.

Когда все было готово, продавец положила букет на прилавок и сказала, что можно оплачивать покупку. Мужчина же взял розы и спокойно пошел к выходу. Продавец бросилась следом, крича в спину похитителю, чтобы он немедленно вернул букет и что его действия фиксирует видеокамера.

Свою вину пензенец признал. При вынесении решения суд учел такие смягчающие обстоятельства, как наличие у мужчины маленького ребенка и беременность его супруги, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Кроме того, горожанин возместил причиненный торговой точке ущерб.

Пензенца приговорили к двум годам лишения свободы условно. Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.