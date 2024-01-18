22-летний пензенец перевел мошенникам 840 тысяч рублей

18.01.2024 | 10:49

В Пензе 22-летний местный житель перевел мошенникам более 840 тысяч рублей. Он оформил кредиты на себя и своих родителей, думая, что спасает деньги.

Это случилось 14 января. Схема обмана была распространенной: молодому человеку позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он рассказал, что на пензенца пытаются оформить кредит и, чтобы не потерять деньги, ему нужно сделать это самому, а потом все перевести на безопасный счет.

Горожанин поверил и последовал инструкциям. Он взял кредиты в нескольких банках и через терминал отправил всю сумму на продиктованный счет.

«Также неизвестные убедили молодого человека оформить кредиты через мобильные приложения на родителей. Часть денежных средств была переведена злоумышленникам», - рассказала следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Только потом пензенец понял, что его обманули, и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.