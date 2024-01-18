Сетевое издание|18+|Четверг|18 янв 2024|13:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

22-летний пензенец перевел мошенникам 840 тысяч рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе 22-летний местный житель перевел мошенникам более 840 тысяч рублей. Он оформил кредиты на себя и своих родителей, думая, что спасает деньги.

Это случилось 14 января. Схема обмана была распространенной: молодому человеку позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он рассказал, что на пензенца пытаются оформить кредит и, чтобы не потерять деньги, ему нужно сделать это самому, а потом все перевести на безопасный счет.

22-летний пензенец перевел мошенникам 840 тысяч рублей

Горожанин поверил и последовал инструкциям. Он взял кредиты в нескольких банках и через терминал отправил всю сумму на продиктованный счет.

«Также неизвестные убедили молодого человека оформить кредиты через мобильные приложения на родителей. Часть денежных средств была переведена злоумышленникам», - рассказала следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Только потом пензенец понял, что его обманули, и пошел в полицию.

22-летний пензенец перевел мошенникам 840 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте