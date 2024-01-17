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Криминал

Тащила мешками: пензячка унесла с работы товар на 170 тысяч рублей

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В Пензе бывшая сотрудница пункта выдачи интернет-магазина обманула работодателя более чем на 170 тысяч рублей. Она в мешках уносила вещи, заказанные на маркетплейсе. Ее действия записали камеры видеонаблюдения, установленные в помещениях.

То, что товар пропал, стало ясно после инвентаризации. 40-летняя управляющая пунктом пошла в полицию.

Подозрение пало на 18-летнюю пензячку, которая к тому моменту уже успела уволиться. Ее нашли и доставили в отдел полиции.

Тащила мешками: пензячка унесла с работы товар на 170 тысяч рублей

Девушка рассказала, что перед тем, как уйти с работы, она заказывала товары, а после их получения оформляла возврат и уносила вещи домой.

Тащила мешками: пензячка унесла с работы товар на 170 тысяч рублей

«Подозреваемая вину признала, в содеянном раскаялась. В отношении нее применена мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Мария Александрова.

Тащила мешками: пензячка унесла с работы товар на 170 тысяч рублей

Полицейские изъяли похищенное, все вернут владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Пензячке грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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