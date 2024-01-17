Тащила мешками: пензячка унесла с работы товар на 170 тысяч рублей

17.01.2024 | 10:34

В Пензе бывшая сотрудница пункта выдачи интернет-магазина обманула работодателя более чем на 170 тысяч рублей. Она в мешках уносила вещи, заказанные на маркетплейсе. Ее действия записали камеры видеонаблюдения, установленные в помещениях.

То, что товар пропал, стало ясно после инвентаризации. 40-летняя управляющая пунктом пошла в полицию.

Подозрение пало на 18-летнюю пензячку, которая к тому моменту уже успела уволиться. Ее нашли и доставили в отдел полиции.

Девушка рассказала, что перед тем, как уйти с работы, она заказывала товары, а после их получения оформляла возврат и уносила вещи домой.

«Подозреваемая вину признала, в содеянном раскаялась. В отношении нее применена мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Мария Александрова.

Полицейские изъяли похищенное, все вернут владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Пензячке грозит до двух лет лишения свободы.