Пензенец едва не убил пенсионерку, спрятавшую его нож

16.01.2024 | 08:11

До двух лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Пензы, решившему покуражиться над пенсионеркой.

Пьяный горожанин пришел в гости к знакомой 70-летней женщине. Ее насторожил раскладной нож, который он держал в руках. Когда мужчина отвлекся, хозяйка квартиры спрятала оружие.

Обнаружив пропажу, гость возмутился. Разгорелась ссора, во время которой ему все же удалось отыскать свой нож. Владелец схватил его и поранился о лезвие, а затем стал угрожать пожилой женщине убийством.

«Она выбежала на улицу и сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», - описали произошедшее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На агрессивного пензенца возбудили уголовное дело за угрозу убийством.