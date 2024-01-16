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Криминал

Двое жителей области могут потерять свободу из-за собранных растений

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Двое жителей Пензенской области могут лишиться свободы на десяток лет из-за конопли и марихуаны. Полицейские провели обыски в их домах.

В Сердобском районе у 53-летнего местного жителя обнаружили и изъяли кусты зеленого цвета и измельченную растительную массу. Экспертиза показала, что это марихуана (массой 400 граммов) и конопля (около 140 граммов).

Двое жителей области могут потерять свободу из-за собранных растений

«Вместе с тем в ходе отработки полученной информации полицейские провели осмотр надворных построек домовладения жителя Городища», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Там они нашли 8 граммов марихуаны и более 300 граммов конопли.

Оба жителя области рассказали, что собрали растения на улице.

Двое жителей области могут потерять свободу из-за собранных растений

Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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