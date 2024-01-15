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Криминал

Пензенец решил бесплатно обновить гардероб и пожалел

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В Пензе мужчина похитил спортивную одежду из магазина и попал на записи камер видеонаблюдения. За это он может лишиться свободы.

После его визита в торговой точке не досчитались товара более чем на 11 тысяч рублей. 38-летняя директор магазина обратилась в полицию.

Пензенец решил бесплатно обновить гардероб и пожалел

«Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого, им оказался 34-летний местный житель», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Савина.

Пензенец решил бесплатно обновить гардероб и пожалел

Горожанина доставили в отдел, где он во всем признался и рассказал, что решился на кражу, когда пришел в зал. Вещи он впоследствии оставил себе.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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