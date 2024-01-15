Отсутствие денег на ремонт толкнуло кузнечанина на преступление

46-летнего жителя села Большой Труев в Кузнецком районе будут судить за незаконную рубку деревьев.
Октябрьским днем мужчина спилил две сосны объемом почти 5 кубометров в лесу неподалеку от своего дома. На тракторе он привез стволы ко двору, где их и обнаружили полицейские.
Сельчанин объяснил, что хотел отремонтировать свою баню, у которой начали гнить нижние венцы сруба, а денег не было.
Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб на сумму 94 772 рубля.
«В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на предметы преступной деятельности - трактор и бензопилу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Уголовное дело в отношении лесоруба направили в Кузнецкий районный суд.
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