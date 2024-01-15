Отсутствие денег на ремонт толкнуло кузнечанина на преступление

15.01.2024 | 21:03

46-летнего жителя села Большой Труев в Кузнецком районе будут судить за незаконную рубку деревьев.

Октябрьским днем мужчина спилил две сосны объемом почти 5 кубометров в лесу неподалеку от своего дома. На тракторе он привез стволы ко двору, где их и обнаружили полицейские.

Сельчанин объяснил, что хотел отремонтировать свою баню, у которой начали гнить нижние венцы сруба, а денег не было.

Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб на сумму 94 772 рубля.

«В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на предметы преступной деятельности - трактор и бензопилу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело в отношении лесоруба направили в Кузнецкий районный суд.