Сетевое издание|18+|Вторник|16 янв 2024|00:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Отсутствие денег на ремонт толкнуло кузнечанина на преступление

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


46-летнего жителя села Большой Труев в Кузнецком районе будут судить за незаконную рубку деревьев.

Октябрьским днем мужчина спилил две сосны объемом почти 5 кубометров в лесу неподалеку от своего дома. На тракторе он привез стволы ко двору, где их и обнаружили полицейские.

Сельчанин объяснил, что хотел отремонтировать свою баню, у которой начали гнить нижние венцы сруба, а денег не было.

Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб на сумму 94 772 рубля.

«В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на предметы преступной деятельности - трактор и бензопилу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело в отношении лесоруба направили в Кузнецкий районный суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте