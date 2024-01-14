Сердобольная маленькая пензячка лишила отца ста тысяч рублей

14.01.2024 | 10:13

В Пензе 38-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В деле оказалась замешана его маленькая дочь.

Горожанин рассказал стражам правопорядка, что девочка имеет доступ к его мобильному телефону. Она пользовалась им в день совершения преступления и получила сообщение в мессенджере от знакомой.

Та писала, что попала в трудную ситуацию, ей нужны деньги для восстановления сим-карты. Юная пензячка не смогла остаться в стороне.

«Она не знала, что страница знакомой была взломана. Следуя инструкциям собеседницы, девочка перечислила с мобильного приложения банка 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

О случившемся девочка рассказала отцу, и мужчина, вернув свой сотовый, увидел сообщение о списании крупной суммы.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Виновникам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают их личности.