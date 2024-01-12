Вынесен приговор молодой пензячке, оборонявшейся от насильника

12.01.2024 | 15:53

Коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности 23-летней пензячки, защищавшейся от насильника, в превышении пределов необходимой обороны.

24 июля 2021 года молодая женщина ударила ножом мужчину, покушавшегося на ее половую неприкосновенность. Лезвие вошло в левую голень, повредило сосуды и мышцы. Из-за острой кровопотери злоумышленник скончался на месте.

Во время предварительного следствия действия женщины расценили как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Однако суд решил, что у пензячки «имелось право на активную защиту от нападения, в том числе путем причинения вреда нападающему», и с учетом этого переквалифицировал преступление в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

Коллегия присяжных сочла эти обстоятельства доказанными.

Кроме того, было принято во внимание, что женщина оформила явку с повинной, сразу во всем призналась, активно сотрудничала со следствием.

В итоге ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев. Также с нее взыскали 600 000 рублей в пользу брата погибшего в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.