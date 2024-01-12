В Пензе мужчина вымогал деньги у 83-летней соседки

В Пензе 83-летняя пенсионерка стала жертвой вымогательства. От нее требовал деньги 28-летний сосед по лестничной площадке. Мужчина хотел выпить.
«Перед праздниками я начал гулять. Через несколько дней у меня закончились деньги. Душа требовала продолжения. Я пошел к своей соседке, попросил у нее денег, но она мне отказала», - рассказал подозреваемый.
Тогда он разозлился, схватил пенсионерку за предплечье и пригрозил, что сломает ее телефон, если не получит желаемого. Женщина испугалась и отдала более 3 000 рублей. Когда сосед скрылся, пензячка обратилась в полицию.
Агрессор тем временем отправился к знакомому.
«Мы с ним вместе выпивали. Наутро, когда протрезвел, я осознал, что поступил очень нехорошо, совершил преступление, но сильно боялся ответственности, поэтому не появлялся дома - боялся, что посадят», - признался мужчина.
Пензенец прятался у приятеля. Там его нашли полицейские. Он раскаялся, извинился перед женщиной и пообещал, что все вернет, как только появятся деньги.
«Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе Юлия Карасева.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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