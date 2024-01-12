Сурский пенсионер получил срок за убийство 66-летней женщины

12.01.2024 | 09:54

69-летнего пенсионера из Сурска Городищенского района признали виновным в убийстве 66-летней знакомой.

30 мая прошлого года мужчина у себя дома выпивал вместе с сожительницей и ее подругой. Когда хозяйка ушла спать в другую комнату, оставшиеся продолжили употреблять алкоголь на кухне.

«Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине множественные удары руками и несколько ударов ножом в область головы и шеи, после чего пошел спать», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На следующий день хозяйка, проснувшись, обнаружила тело подруги и вызвала скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины от колото-резаного ранения шеи, осложнившегося острой кровопотерей.

Мужчину задержали и на время разбирательства заключили под стражу. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.