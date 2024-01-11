Выручая кота, пензенец обокрал соседа по общежитию

11.01.2024 | 08:12

17 тысяч рублей пропало из комнаты пензенского общежития, которую занимал 26-летний молодой человек. Обнаружив исчезновение денег, он обратился в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемого - им оказался 38-летний сосед жертвы преступления. Он не стал запираться и честно признался, каким образом совершил кражу.

По словам молодого человека, его кот выскочил в коридор, забежал в соседскую комнату и не смог оттуда выбраться.

«Мужчина решил спасти своего питомца, выбил входную дверь и проник в комнату. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. Злоумышленник нашел под матрацем кровати 17 тысяч рублей, которые похитил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полиция частично изъяла украденные деньги. Владелец кота, ранее судимый, вновь стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.