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Криминал

Выручая кота, пензенец обокрал соседа по общежитию

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17 тысяч рублей пропало из комнаты пензенского общежития, которую занимал 26-летний молодой человек. Обнаружив исчезновение денег, он обратился в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемого - им оказался 38-летний сосед жертвы преступления. Он не стал запираться и честно признался, каким образом совершил кражу.

По словам молодого человека, его кот выскочил в коридор, забежал в соседскую комнату и не смог оттуда выбраться.

«Мужчина решил спасти своего питомца, выбил входную дверь и проник в комнату. В этот момент у него возник умысел совершить кражу. Злоумышленник нашел под матрацем кровати 17 тысяч рублей, которые похитил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полиция частично изъяла украденные деньги. Владелец кота, ранее судимый, вновь стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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