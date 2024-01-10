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Криминал

Перекрыт канал поставки амфетамина в Пензенскую область

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Полицейским удалось пресечь крупный канал поставки амфетамина в Пензенскую область. Они нашли наркотики в машине 21- и 19-летнего тольяттинцев, остановленной на трассе М-5 «Урал».

Перекрыт канал поставки амфетамина в Пензенскую область

Это случилось в декабре. Внутри заднего бампера автомобиля обнаружили полимерный пакет с амфетамином массой около 400 граммов.

Перекрыт канал поставки амфетамина в Пензенскую область

«Также сотрудниками наркоконтроля на территории Мокшанского района было изъято 20 тайников закладок, приготовленных для сбыта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Перекрыт канал поставки амфетамина в Пензенскую область

В них тоже хранился амфетамин. Общая масса составила около трех килограммов.

Перекрыт канал поставки амфетамина в Пензенскую область

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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