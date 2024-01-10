Перекрыт канал поставки амфетамина в Пензенскую область

10.01.2024 | 09:57

Полицейским удалось пресечь крупный канал поставки амфетамина в Пензенскую область. Они нашли наркотики в машине 21- и 19-летнего тольяттинцев, остановленной на трассе М-5 «Урал».

Это случилось в декабре. Внутри заднего бампера автомобиля обнаружили полимерный пакет с амфетамином массой около 400 граммов.

«Также сотрудниками наркоконтроля на территории Мокшанского района было изъято 20 тайников закладок, приготовленных для сбыта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В них тоже хранился амфетамин. Общая масса составила около трех килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы.