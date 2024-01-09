В Пензе полицейские задержали испугавшегося вора

09.01.2024 | 10:06

26-летний житель Пензы украл кроссовки из магазина, испугался ответственности и выбросил похищенный товар. Вот только понести наказание ему все равно придется.

В полицию обратилась начальник отдела магазина спорттоваров в Октябрьском районе и рассказала, что из торгового зала вынесли мужские кроссовки стоимостью более 2 500 рублей.

Полицейские быстро вычислили вора, и он дал признательные показания. Пензенец уточнил, что взял обувь с витрины, когда на него никто не смотрел, и прошел мимо кассы.

После этого мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности, подумал, что не хочет вновь оказаться на скамье подсудимых, и выбросил похищенные кроссовки около своего дома. Но избежать нового уголовного дела это ему не помогло. За кражу пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупреждают в УМВД России по Пензенской области.