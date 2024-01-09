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Криминал

Пензенец остался без колес и денег из-за «выгодного предложения»

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23-летний житель Пензы решил «переобуть» машину, но в итоге остался без зимних колес и денег. Он поверил неизвестному в Сети.

Это случилось в октябре. Пензенец нашел в интернете выгодное предложение и позвонил по номеру в объявлении. Ответил мужчина, с которым они обо всем договорились.

Пензенец остался без колес и денег из-за «выгодного предложения»

Продавец должен был отправить колеса курьером, для этого горожанин перевел на указанный счет более 9 000 рублей. Но затем незнакомец перестал выходить на связь.

Поняв, что его обманули, пензенец обратился в полицию.

Пензенец остался без колес и денег из-за «выгодного предложения»

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый - житель Тульской области 1982 года рождения», - сообщила дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Иногородца допросили. Он во всем признался, рассказав, что пошел на преступление из-за трудного финансового положения. Туляк надеялся, что в другом городе полицейские его не найдут.

Пензенец остался без колес и денег из-за «выгодного предложения»

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - отметила Юлия Карасева.

Ущерб пензенцу раскаявшийся житель Тулы собирается возместить.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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