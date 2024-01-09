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Криминал

Несколько бутылок виски могут стоить пензенцам 5 лет свободы

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В Пензе двое приятелей пошли на преступление ради выпивки. Они украли алкоголь и попали на записи камер видеонаблюдения, установленных в магазинах.

Несколько бутылок виски могут стоить пензенцам 5 лет свободы

Пить мужчины начали за день до случившегося. Утром они захотели продолжения, но денег не было. Тогда товарищи отправились в магазин и похитили 4 бутылки виски, а потом поняли, что этого мало, и обокрали еще одну торговую точку.

Директор первого магазина и сотрудник из второго обратились в полицию. Подозреваемых нашли. Ими оказались ранее судимые пензенцы 29 и 36 лет.

Несколько бутылок виски могут стоить пензенцам 5 лет свободы

Мужчины во всем признались и раскаялись, отметила старший следователь отдела полиции СУ УМВД России по г. Пензе Евгения Мухина. Весь алкоголь друзья выпили.

Теперь горожане находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела. Ворам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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