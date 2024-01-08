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Криминал

Попытка помирить экс-супругов едва не стоила сердобчанке жизни

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48-летняя жительница Сердобска могла стать жертвой убийства из-за вмешательства в конфликт соседей. Женщина хотела примирить экс-супругов.

В тот злополучный день бывшие муж и жена вместе выпивали в своей квартире, но во время застолья поругались из-за дочери: мать возмутил стиль общения отца с ребенком.

«Во время ссоры зашла соседка. Она пыталась успокоить бывших супругов. Мужчине не понравилось вмешательство. Он взял в руки нож и стал угрожать соседке убийством», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

До трагедии не дошло, но сердобчанка все же обратилась с заявлением в полицию. 34-летний злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, во всем признался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в УМВД.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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