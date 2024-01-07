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Криминал

Сердобчанин на ночном дежурстве заступился за женщин и пострадал

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29-летнему жителю Сердобска досталось от 49-летнего коллеги во время ночного дежурства. Мужчины поссорились, обсуждая сотрудниц предприятия, на котором работают.

Старший из горожан негативно оценил трудовую деятельность женщин. Младший заступился за представительниц слабого пола, потребовав у коллеги перестать критиковать их.

Тому высказывания молодого мужчины не понравились, и он набросился на оппонента с кулаками. Пострадавший сердобчанин обратился в полицию.

Стражи правопорядка допросили агрессора. Он во всем сознался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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