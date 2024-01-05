В Спасске незапертый Hyundai стал приманкой для угонщика

05.01.2024 | 09:49

В Спасске 44-летнего местного жителя подозревают в угоне автомобиля Hyundai Creta.

В декабре с заявлением о пропаже машины в полицию обратилась его 34-летняя владелица.

Женщина рассказала, что припарковалась и ушла в магазин, при этом дверь на замок не закрыла, а ключи оставила в салоне. Вернувшись через 10 минут, свое авто на стоянке она не нашла.

Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам установили местонахождение угнанной машины: дальше Спасска злоумышленник не уехал. Своим патрульным автомобилем полицейские перекрыли ему путь и задержали.

Как выяснилось, мужчина сел за руль нетрезвым, по этому поводу был составлен административный протокол. Для дальнейшего разбирательства вызвали следственно-оперативную группу. Машину эвакуировали на спецстоянку.

«Задержанный пояснил, что, выйдя из магазина, он увидел автомобиль, подошел к транспортному средству и обнаружил, что дверь в машине не была закрыта на замок, а ключи лежали в салоне. В этот момент у него возник умысел угнать автомобиль», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.