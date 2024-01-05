Ссора сожителей в Засечном закончилась трагедией

05.01.2024 | 14:42

В новогодние праздники в одном из многоквартирных домов села Засечного Пензенского района было совершено преступление.

1 января на улице Светлой ссора сожителей закончилась трагически.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», обиженная женщина ударила мужчину ножом. От полученной раны он через некоторое время скончался.

Предполагается, что сельчанке будут инкриминировать умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.