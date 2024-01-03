Аферист завладел данными карты зареченца и купил ювелирные изделия

03.01.2024 | 09:40

61-летний житель Заречного стал жертвой преступления, поверив в бонусы от банка. Заманчивое предложение пришло ему в социальной сети. Чтобы получить вознаграждение, требовалось сообщить данные своей карты.

Доверчивый зреченец поделился конфеденциальными сведениями, и в результате с его счета исчезла крупная сумма.

Житель закрытого города обратился в полицию. Стражи порядка установили личность злоумышленника - им оказался 36-летний житель Казани. Чтобы задержать его, сотрудникам уголовного розыска пришлось отправиться в Республику Татарстан.

Как выяснилось, мошенник устроил в социальной сети массовую рассылку с обещанием бонусов, и зареченец клюнул на его удочку. Узнав данные его карты, мошенник по ним заказал в ювелирном магазине товар на 310 тысяч рублей.

«В целях конспирации злоумышленник использовал услуги курьера, который забрал украшения из магазина. Получив товар, он продал его на сайте объявлений в сети Интернет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На допросе подозреваемый признался, что уже успел потратить деньги. У него изъята компьютерная техника. Сейчас решается вопрос о возмещении зареченцу ущерба.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.