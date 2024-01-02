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Криминал

Пензячке пригрозили смертью за отказ сожительствовать с мужчиной

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33-летней пензячке пригрозили смертью за отказ пустить в свою квартиру мужчину и сожительствовать с ним.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее в гостях был 32-летний знакомый, они употребляли спиртное. Во время застолья мужчина предложил хозяйке жить вместе у нее дома. Та отказала, и произошел конфликт.

Гость стал угрожать женщине убийством, а затем от слов перешел к делу - начал душить ее.

Полицейские пообщались с подозреваемым. Он не отрицал вину и пояснил, что все случилось из-за злоупотребления алкоголем.

По данному факту возбуждено дело. Пензенцу, который уже привлекался к уголовной ответственности, грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД России.

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