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Криминал

В Кузнецке друзья поссорились из-за места на диване

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В Кузнецке ссора из-за дивана закончилась госпитализацией 47-летнего местного жителя. Он не поделил место для отдыха с 19-летним другом.

Началось с того, что парень пришел к мужчине в гости и вместе они стали выпивать. После застолья молодой человек решил прилечь.

«Хозяину квартиры не понравилось, что его гость расположился на диване, на котором он сам хотел отдохнуть», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Друзья поругались, и младший ударил старшего кулаком в лицо так, что тому потребовалась госпитализация.

Чтобы восстановить справедливость, хозяин обратился в полицию.

Молодой человек во всем признался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - отметили в УМВД.

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