Пензячка выгоняла брата из своей комнаты и зарезала его

26.12.2023 | 09:16

В Пензе вынесли приговор 61-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве 56-летнего брата.

Трагедия случилась вечером 30 июля этого года в квартире на улице Минской. Брат и сестра жили вместе. В тот день мужчина был нетрезв, и родственники поссорились из-за бытовых вопросов.

«В ходе выяснения отношений женщина начала выгонять потерпевшего из своей комнаты, тот уходить отказывался, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

От полученного ранения горожанин скончался на месте.

Пензячку заключили под домашний арест. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.