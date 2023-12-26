Сетевое издание|18+|Вторник|26 дек 2023|12:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Пензячка выгоняла брата из своей комнаты и зарезала его

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесли приговор 61-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве 56-летнего брата.

Трагедия случилась вечером 30 июля этого года в квартире на улице Минской. Брат и сестра жили вместе. В тот день мужчина был нетрезв, и родственники поссорились из-за бытовых вопросов.

«В ходе выяснения отношений женщина начала выгонять потерпевшего из своей комнаты, тот уходить отказывался, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

От полученного ранения горожанин скончался на месте.

Пензячку заключили под домашний арест. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте