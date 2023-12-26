Пензячка выгоняла брата из своей комнаты и зарезала его

В Пензе вынесли приговор 61-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве 56-летнего брата.
Трагедия случилась вечером 30 июля этого года в квартире на улице Минской. Брат и сестра жили вместе. В тот день мужчина был нетрезв, и родственники поссорились из-за бытовых вопросов.
«В ходе выяснения отношений женщина начала выгонять потерпевшего из своей комнаты, тот уходить отказывался, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.
От полученного ранения горожанин скончался на месте.
Пензячку заключили под домашний арест. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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