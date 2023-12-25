В Мокшанском районе аферист замел следы, сев на автобус

25.12.2023 | 17:24

23-летнего жителя села Лопатино осудили за мошенничество в крупном размере. Молодому мужчине удалось выманить у пенсионерки более полумиллиона рублей.

Как выяснило следствие, сельчанин стал участником известной схемы «Мама, я попал в ДТП». В его задачи входило забирать деньги у жертв, которые думали, что их близкие стали виновниками аварии или пострадали в ней, и передавали крупные суммы на лечение или же для того, чтобы помочь избежать уголовной ответственности.

21 июля этого года на уловки злоумышленников попалась жительница Мокшанского района.

«Под видом внучки ей позвонила соучастница телефонного мошенничества и сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте и девушка-водитель для предотвращения наезда на нее вынуждена была съехать с проезжей части, врезалась в столб и пострадала. Во избежание уголовной ответственности «внучка» попросила бабушку сообщить о сумме имеющихся у нее сбережений и передать деньги «помощнику следователя», который приедет за ее вещами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также пенсионерка побеседовала с «врачом» и «следователем». Они подтвердили слова «внучки».

Лопатинец приехал из Пензы к пожилой женщине и забрал у нее вещи для «внучки», а также 525 тысяч рублей. Однако все прошло не совсем гладко: пенсионерка последовала за мошенником и увидела номер такси, на котором тот уехал.

Аферист сообщил об этом подельникам и получил инструкцию: добраться до остановки общественного транспорта и пересесть с такси на автобус. Так лопатинец и сделал.

Переданные вещи для «внучки» мужчина выбросил по дороге, а по прибытии в Пензу в терминалах двух банков перевел деньги соучастникам. Себе он оставил 15 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

«Оперативно-следственным путем личность злоумышленника была установлена. Вину он признал, причиненный сельчанке ущерб полностью возместил», - добавила Светлана Артамонова.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.