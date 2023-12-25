Пензенец разбил украденные наушники, чтобы его не отследили

25.12.2023 | 11:55

Вызов 32-летнего курьера дорого обошелся 22-летней пензячке. Она лишилась десятков тысяч рублей и некоторой веры в людей.

Это случилось на улице Галетной. Женщина заказала службу доставки и вышла во двор к курьеру, чтобы передать посылку. В это время клиентка обронила сумку, в которой лежали более 20 тысяч рублей, беспроводные наушники и зарядное устройство, а когда спохватилась, было поздно.

Осознав пропажу имущества, пензячка стала просматривать записи с уличной камеры видеонаблюдения и узнала, что сумку забрал работник службы доставки. Однако он по телефону заявил, что ни при чем.

Тогда горожанка обратилась в полицию. Курьера нашли. После разговора с людьми в форме мужчина во всем сознался.

«Он пояснил, что обнаружил на улице женскую сумочку и забрал оттуда денежные средства, часть из которых потратил на собственные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Чтобы запутать полицейских, вор разбил наушники, а затем избавился от них. Он думал, что так его не смогут отследить.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.