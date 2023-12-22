В Пензе один водитель избил другого на проезжей части

22.12.2023 | 09:48

В Пензе один возмущенный водитель избил другого прямо на проезжей части. Пострадавший, 40-летний горожанин, обратился в полицию с заявлением, и теперь в обстоятельствах дорожного конфликта разбираются правоохранители.

Как оказалось, в процессе движения одна машина помешала другой, автолюбители остановились и вышли, чтобы высказать друг другу претензии. Агрессивно настроенный мужчина от слов сразу перешел к делу, пустив в ход кулаки.

В результате здоровью пострадавшего был нанесен вред средней тяжести.

Сотрудники полиции установили личность агрессора - им оказался 35-летний горожанин. Он во всем признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.