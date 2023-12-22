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Криминал

Пьяная сердобчанка пыталась убить подругу двумя ножами

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В Сердобске посиделки подруг закончились кровопролитием. Женщины поссорились, и одна из них взялась за нож, а точнее - за два.

Это случилось майским вечером. Ранее судимая 46-летняя местная жительница пришла к приятельнице домой. Вместе они стали выпивать, а опьянев, поругались.

«Гостья с целью убийства нанесла хозяйке два удара кухонным ножом в область левой голени, причинив повреждения, не повлекшие вреда здоровью», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

На этом женщина не остановилась. Она схватила второй нож и снова ударила подругу - на этот раз в шею. Ранение эксперты впоследствии квалифицировали уже как тяжкий вред.

Совершить убийство сердобчанка не смогла: ей помешала знакомая хозяйки. Пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь.

На забывшую, что такое дружба, горожанку завели уголовное дело. Она не признавала вину и утверждала, что приятельница сама наткнулась на нож. Однако суд, изучив доказательства, решил иначе.

За покушение на убийство жительницу Сердобска приговорили к 7 годам с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом она должна компенсировать моральный вред пострадавшей - 100 тысяч рублей.

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