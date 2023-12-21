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Криминал

Тамалинец ославил муниципальную служащую в соцсети и был наказан

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48-летний житель Тамалинского района возненавидел муниципальную служащую и решил опозорить ее в Сети.

Личная неприязнь складывалась между сельчанами долгое время. С января 2022-го по февраль 2023-го тамалинец активно работал над своей местью женщине. Он создал в соцсети страницу под ее именем и открыл к ней доступ всем желающим.

В аккаунте мужчина размещал различную информацию, которая не соответствовала действительности, а также запостил видеофайл с порнографическим содержанием.

Сельчанин воспользовался мобильным телефоном, чтобы написать на этой странице якобы признание женщины: как муниципальный служащий она намеренно способствует упадку населенного пункта и вводит людей в заблуждение.

Этот телефон злоумышленник после выкинул.

Свою вину он признал, заявив, что хотел опорочить честь и достоинство женщины, подорвать ее профессиональную репутацию.

Страницу, созданную от имени пострадавшей, мужчина удалил.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пока приговор в законную силу не вступил.

«Сейчас потерпевшая рассматривает возможность подачи иска с требованием возмещения понесенных судебных расходов и компенсации морального вреда», - добавила Светлана Артамонова.

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