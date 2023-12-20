Житель Городищенского района хотел убить жену вилкой

49-летняя жительница Городищенского района вынуждена была обратиться в полицию, чтобы защитить свою жизнь.
Она рассказала, что ее муж трудится по сменному графику и во время выходных злоупотребляет спиртным. В день преступления мужчина тоже отдыхал и по традиции был пьян.
Когда супруга решила воспротивиться такому времяпрепровождению, глава семьи пришел в ярость. Он схватил вилку и пригрозил второй половинке, что убьет ее столовым прибором.
Перепуганная женщина убежала от агрессивного мужа и обратилась к правоохранителям.
«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
На городищенца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.
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