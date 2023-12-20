Головой об машину: в Башмаковском районе женщина избила подругу

В Башмаковском районе суд вынес приговор местной жительнице, которая избила женщину рядом с магазином.
Согласно материалам дела, все случилось ночью 30 августа.
Ранее судимая сельчанка поругалась со своей знакомой. Разозлившись, она ударила оппонентку ладонью по лицу, а после, схватив ее за волосы, стукнула головой о стоявший рядом автомобиль.
Пострадавшей причинили физическую боль, она получила повреждения, которые не относятся к группе травм, вредящих здоровью, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.
Женщина во всем призналась и согласилась с обвинением.
Ее приговорили к ограничению свободы на срок в 4 месяца. Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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