Сетевое издание|18+|Вторник|19 дек 2023|16:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Нижнем Ломове оскорбленная женщина схватилась за нож

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


41-летнюю жительницу Нижнего Ломова будут судить за нападение с ножом на бывшего мужа. Супруги развелись, но жили в одной квартире на улице Ткачева.

По версии следствия, вечером 19 февраля этого года женщина готовила ужин, когда пришел ее экс-супруг. Они в очередной раз поссорились из-за его пристрастия к алкоголю.

«Он замахнулся рукой на бывшую супругу. В ответ на это злоумышленница нанесла ему кухонным ножом два удара в левое плечо и переднюю поверхность грудной клетки, причинив физическую боль и тяжкий вред здоровью. После этого она вызвала скорую медицинскую помощь», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщина полностью признала свою вину и объяснила, что не выдержала оскорблений.

Возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в Нижнеломовский районный суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте