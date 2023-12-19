В Нижнем Ломове оскорбленная женщина схватилась за нож

19.12.2023 | 14:24

41-летнюю жительницу Нижнего Ломова будут судить за нападение с ножом на бывшего мужа. Супруги развелись, но жили в одной квартире на улице Ткачева.

По версии следствия, вечером 19 февраля этого года женщина готовила ужин, когда пришел ее экс-супруг. Они в очередной раз поссорились из-за его пристрастия к алкоголю.

«Он замахнулся рукой на бывшую супругу. В ответ на это злоумышленница нанесла ему кухонным ножом два удара в левое плечо и переднюю поверхность грудной клетки, причинив физическую боль и тяжкий вред здоровью. После этого она вызвала скорую медицинскую помощь», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщина полностью признала свою вину и объяснила, что не выдержала оскорблений.

Возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в Нижнеломовский районный суд.