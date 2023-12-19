Пензячка потеряла 5 000 рублей после переписки в соцсети

19.12.2023 | 10:17

19-летняя жительница Пензы лишилась денег после переписки в социальной сети. Она думала, что общается с родственником, но с ней разговаривал мошенник.

Это случилось в апреле. Девушке со страницы родственника пришло сообщение, в котором содержалась просьба одолжить ему 5 000 рублей. Пензячка не отказала и перевела деньги на счет, который был ей назван.

«Когда она связалась с должником, он пояснил, что никаких денег в долг не брал, а его страница была взломана», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Ирина Васякина.

Тогда обманутая горожанка пошла в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли собеседника пензячки. Им оказался 18-летний житель Башкортостана. Он во всем признался и рассказал, что успел потратить деньги на личные нужды.

«Сейчас раскаиваюсь в содеянном, понимаю, что ради этого не стоило так поступать. Теперь у меня будут большие проблемы», - отметил молодой человек.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Башкортостана грозит до двух лет лишения свободы.