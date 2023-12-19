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Криминал

Пензячка потеряла 5 000 рублей после переписки в соцсети

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19-летняя жительница Пензы лишилась денег после переписки в социальной сети. Она думала, что общается с родственником, но с ней разговаривал мошенник.

Пензячка потеряла 5 000 рублей после переписки в соцсети

Это случилось в апреле. Девушке со страницы родственника пришло сообщение, в котором содержалась просьба одолжить ему 5 000 рублей. Пензячка не отказала и перевела деньги на счет, который был ей назван.

Пензячка потеряла 5 000 рублей после переписки в соцсети

«Когда она связалась с должником, он пояснил, что никаких денег в долг не брал, а его страница была взломана», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Ирина Васякина.

Тогда обманутая горожанка пошла в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли собеседника пензячки. Им оказался 18-летний житель Башкортостана. Он во всем признался и рассказал, что успел потратить деньги на личные нужды.

Пензячка потеряла 5 000 рублей после переписки в соцсети

«Сейчас раскаиваюсь в содеянном, понимаю, что ради этого не стоило так поступать. Теперь у меня будут большие проблемы», - отметил молодой человек.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Башкортостана грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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