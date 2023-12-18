Смерть в общежитии: спавшему пензенцу воткнули нож в грудь

18.12.2023 | 11:38

В Пензе неоднократно судимый пьяный 43-летний житель города убил спавшего 22-летнего гостя соседки. Так он отомстил ему за драку.

Трагедия произошла в общежитии на улице Ульяновской. Молодой человек приехал в гости к знакомой. В другой комнате выпивал сосед. Опьянев, мужчина вспомнил, что во время прошлого визита парня несколько дней назад оскорбил его, а потом они поругались и подрались.

Испытав чувство обиды, горожанин решил отомстить. Мужчина зашел в чужую комнату, увидел молодого человека спящим и ударил его ножом в грудь. Тот умер от острой кровопотери.

«После убийства он вернулся в свою комнату, там и был задержан сотрудниками уголовного розыска», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензенцу предъявили обвинение и заключили под стражу.

«Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угон, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Устанавливаются все обстоятельства убийства. Назначен ряд экспертиз.