Пензенец проведет в колонии 10 лет за работу курьером-закладчиком

18.12.2023 | 18:58

28-летний пензенец получил 10 лет и 5 месяцев колонии особого режима за работу курьером-закладчиком. Мужчина месяц оборудовал тайники.

Ранее житель Пензы неоднократно был судим, но снова встал на криминальный путь. В декабре 2022 года он вступил в сговор с неизвестными, которые придумали, как сбывать наркотики и психотропные вещества через интернет.

Горожанину досталась роль розничного курьера-закладчика. Он забирал партии в различных районах и делал тайники.

Так длилось до января 2023-го.

«Мужчина был задержан сотрудниками полиции на ул. Одесской при покушении на сбыт наркотических средств массой 47,8 г и психотропного вещества массой 2,07 г. Наркотики и психотропное средство были обнаружены и изъяты из оборудованных им тайников, а также по его месту жительства», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Гражданина обвинили в четырех покушениях на сбыт и осудили. Вначале ему назначили 7 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, но прокурор счел наказание недостаточным. Суд апелляционной инстанции с этим согласился и изменил приговор.