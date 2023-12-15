В Пензе недовольная снохой пенсионерка пустила в ход кастрюлю

15.12.2023 | 08:41

73-летняя жительница Пензы оказалась под следствием после ссоры со снохой.

Причиной конфликта стало недовольство пенсионерки тем, что ей приходится жить под одной крышей с сыном и его женой. По ее мнению, совместный быт стал невыносимым.

На кухне между двумя хозяйками разгорелась семейная свара. Свекровь схватила кастрюлю и избила ею 45-летнюю невестку.

Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. На пожилую пензячку возбудили уголовное дело по факту нанесения легкого вреда здоровью. С нее взяли обязательство о явке.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.