У городищенца нашли тысячу капсул с сильнодействующими веществами

63-летний городищенец может лишиться свободы из-за примерно тысячи капсул с сильнодействующими веществами. Его подозревают в сбыте медицинских препаратов.
О причастности городищенца к незаконному обороту полицейские узнали в ноябре. И это оказалась правдой. За сбыт 42 капсул с прегабалином мужчину задержали.
Сотрудники провели обыски в Городище и селе Верхний Шкафт.
«Было обнаружено и изъято около 1 000 капсул медпрепаратов, содержащих сильнодействующие вещества прегабалин (415 граммов) и трамал (3 грамма)», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.
Для покупки препаратов мужчина использовал незаконно изготовленные бланки и печати.
Возбуждены два уголовных дела.
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