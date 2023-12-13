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Криминал

У городищенца нашли тысячу капсул с сильнодействующими веществами

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63-летний городищенец может лишиться свободы из-за примерно тысячи капсул с сильнодействующими веществами. Его подозревают в сбыте медицинских препаратов.

О причастности городищенца к незаконному обороту полицейские узнали в ноябре. И это оказалась правдой. За сбыт 42 капсул с прегабалином мужчину задержали.

У городищенца нашли тысячу капсул с сильнодействующими веществами

Сотрудники провели обыски в Городище и селе Верхний Шкафт.

«Было обнаружено и изъято около 1 000 капсул медпрепаратов, содержащих сильнодействующие вещества прегабалин (415 граммов) и трамал (3 грамма)», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

У городищенца нашли тысячу капсул с сильнодействующими веществами

Для покупки препаратов мужчина использовал незаконно изготовленные бланки и печати.

Возбуждены два уголовных дела.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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