У городищенца нашли тысячу капсул с сильнодействующими веществами

13.12.2023 | 10:41

63-летний городищенец может лишиться свободы из-за примерно тысячи капсул с сильнодействующими веществами. Его подозревают в сбыте медицинских препаратов.

О причастности городищенца к незаконному обороту полицейские узнали в ноябре. И это оказалась правдой. За сбыт 42 капсул с прегабалином мужчину задержали.

Сотрудники провели обыски в Городище и селе Верхний Шкафт.

«Было обнаружено и изъято около 1 000 капсул медпрепаратов, содержащих сильнодействующие вещества прегабалин (415 граммов) и трамал (3 грамма)», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

Для покупки препаратов мужчина использовал незаконно изготовленные бланки и печати.

Возбуждены два уголовных дела.