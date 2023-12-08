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Криминал

Атаковавший росгвардейца пензенец отправлен в колонию строгого режима

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25-летний житель Пензы отправится в колонию строгого режима за то, что ударил представителя власти.

31 августа мужчина нарушал общественный порядок в торговом центре - находился в состоянии опьянения, громко разговаривал, используя нецензурную лексику.

Прибывшие на место росгвардейцы повели пензенца в патрульную машину, что ему не понравилось. Он нанес одному из представителей закона не менее 2 ударов ногами по телу.

«Мужчина ранее был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество в сфере кредитования, покушение на грабеж и кражу», - перечислила старший помощник руководителя областного СУ СК России Татьяна Махницкая.

По совокупности приговоров с учетом неотбытого наказания за кражу суд за нападение на росгвардейца назначил пензенцу наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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