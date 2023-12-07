У сердобчанина нашли 3 килограмма конопли и марихуану

07.12.2023 | 09:46

44-летний житель Сердобска не смог скрыть от полиции коноплю и марихуану, которые хранил в собственном доме. За это ему грозит долгий срок.

Наркотики у мужчины нашли в ноябре во время обыска. В доме и сарае сердобчанина обнаружили зеленые кусты и измельченную растительную массу. Все было отправлено на исследование.

«По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством конопля массой около 3 килограммов и марихуаной массой около 150 граммов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Со слов местного жителя, растения он собрал на заброшенной ферме и хотел употребить сам.

На сердобчанина, кстати ранее судимого за преступления имущественного характера, завели уголовное дело.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.