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Криминал

У сердобчанина нашли 3 килограмма конопли и марихуану

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44-летний житель Сердобска не смог скрыть от полиции коноплю и марихуану, которые хранил в собственном доме. За это ему грозит долгий срок.

Наркотики у мужчины нашли в ноябре во время обыска. В доме и сарае сердобчанина обнаружили зеленые кусты и измельченную растительную массу. Все было отправлено на исследование.

У сердобчанина нашли 3 килограмма конопли и марихуану

«По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством конопля массой около 3 килограммов и марихуаной массой около 150 граммов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Со слов местного жителя, растения он собрал на заброшенной ферме и хотел употребить сам.

У сердобчанина нашли 3 килограмма конопли и марихуану

На сердобчанина, кстати ранее судимого за преступления имущественного характера, завели уголовное дело.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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