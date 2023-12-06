В Пензе бывших супругов сблизил незаконный бизнес

06.12.2023 | 14:55

В Пензе бывших супругов будут судить за покушение на совместный сбыт наркотиков.

По версии следствия, 30-летняя женщина и 31-летний мужчина вступили на криминальный путь летом этого года. Вечером 11 сентября они по полученным координатам забрали из леса около коттеджного поселка «Золотая подкова» сверток с марихуаной массой не менее 3,33 г.

Экс-супруги привезли запрещенное вещество к себе в квартиру на улице Межрайонной. На следующий день горожанка расфасовала его в 8 индивидуальных упаковок, положила в карман и отправилась делать закладки вблизи ТЦ «Ритэйл».

«Она успела оборудовать и сфотографировать 4 тайника с наркотиком, однако отправить сведения руководителям преступной группы не успела, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время обыска у женщины нашли оставшиеся упаковки и мобильный телефон с перепиской, изобличавшей бывшего мужа.

Подельники признали свою вину. Уголовное дело уже направлено в Первомайский районный суд.