Пензенец украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

06.12.2023 | 12:52

Подготовка к новогодним праздникам закончилась для 35-летнего пензенца уголовным преследованием. Он украл костюм Деда Мороза из пункта выдачи заказов, но не учел, что его действия запишут камеры видеонаблюдения.

Это случилось в ноябре. Мужчина пришел забирать заказ из интернет-магазина, взял праздничный костюм в руки и скрылся, не оплатив.

Стоимость похищенного составила более 20 000 рублей. Сотрудница точки обратилась в полицию.

Вора нашли. Он признал вину и рассказал, что хотел поздравить родственников с Новым годом.

Возбуждено уголовное дело. Пензенец может лишиться свободы на два года. Костюм у него изъяли.