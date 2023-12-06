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Криминал

Пензенец украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

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Подготовка к новогодним праздникам закончилась для 35-летнего пензенца уголовным преследованием. Он украл костюм Деда Мороза из пункта выдачи заказов, но не учел, что его действия запишут камеры видеонаблюдения.

Пензенец украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

Это случилось в ноябре. Мужчина пришел забирать заказ из интернет-магазина, взял праздничный костюм в руки и скрылся, не оплатив.

Пензенец украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

Стоимость похищенного составила более 20 000 рублей. Сотрудница точки обратилась в полицию.

Вора нашли. Он признал вину и рассказал, что хотел поздравить родственников с Новым годом.

Пензенец украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

Возбуждено уголовное дело. Пензенец может лишиться свободы на два года. Костюм у него изъяли.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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