В Пензе студенток и завкафедрой осудили за взятки

05.12.2023 | 16:45

В Пензе заведующий кафедрой с ученой степенью кандидата наук помог трем студенткам получить зачеты. Девушки платили деньги вместо того, чтобы показывать знания. Но тайное стало явным, всех четверых осудили.

Первая студентка училась заочно. Она обратилась к завкафедрой, когда поняла, что не хочет проходить испытания по культурологии, педагогике, сдавать нормативы по физкультуре и элективным курсам по предмету.

Мужчина согласился ей помочь, хотя знал, что превышает свои полномочия. Он попросил девушку перевести 15 000 рублей ему на карту для взяток преподавателям. Так она и поступила.

«Аналогичным образом были совершены и иные эпизоды преступлений», - рассказали в Железнодорожном районном суде.

Всего первая студентка дала взятку 8 раз, вторая - 7, а третья - 6. Итого завкафедрой 21 раз оказал услуги вне пределов собственной компетенции.

Когда о схеме стало известно, участники признали вину, раскаялись и стали помогать расследованию.

Суд учел смягчающие обстоятельства и вынес решение. Студенток приговорили к лишению свободы условно от 3 лет и 2 месяцев до 3 лет и 6 месяцев с испытательным сроком в 2 года.

Мужчину оштрафовали на 120 000 рублей.