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Криминал

Украденный планшет может стоить пензенцу свободы

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44-летний пензенец обокрал магазин электротоваров, но не учел, что его действия попадут на камеры. За похищенный планшет он может лишиться свободы.

На записях видно, как мужчина проходит мимо прилавка, забирает устройство и удаляется. Сумма ущерба составила около 20 000 рублей.

Украденный планшет может стоить пензенцу свободы

Сотрудник магазина обратился в полицию. Личность посетителя установили.

«Для выяснения всех обстоятельств он был доставлен в отдел», - рассказала дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Екатерина Кузнецова.

Пензенец во всем признался, раскаялся и объяснил, что сдал планшет в комиссионный магазин и получил около 10 000 рублей, которые потратил.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», - сообщила Екатерина Кузнецова.

Украденный планшет может стоить пензенцу свободы

Полицейские изъяли устройство. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Украденный планшет может стоить пензенцу свободы

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Источник — видео областного УМВД РФ
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