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Криминал

Самарец частично вернул деньги обманутым пензенским пенсионерам

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24-летний житель Самарской области оказался на скамье подсудимых за обман пензенских пенсионеров. Он забрал у 82-летнего мужчины 500 тысяч рублей, у 87-летней женщины - 400 тысяч.

25 августа самарец нашел «подработку» в Сети: нужно было приехать в Пензу к пожилым людям, которых предварительно обзвонит сообщник, и забрать деньги. В качестве оплаты разрешалось оставить себе 10%.

Мошенник, чья личность не установлена, звонил пенсионерам на стационарные телефоны с историями о ДТП, якобы произошедших по вине их близких, и необходимости срочно дать денег на операцию пострадавшему ребенку. 82-летний житель дома на улице Суворова и 87-летняя пензячка с улицы Павлушкина поверили и «помогли» своим дочерям.

Деньги у них забрал самарец. Он перевел сообщнику через банкомат 450 тысяч и 360 тысяч рублей - с вычетом условленной доли. А через несколько дней его задержали полицейские.

«Обвиняемый вину признал, ущерб потерпевшим возместил частично - в размере 270 тысяч и 130 000 рублей, содержится под стражей. Потерпевшими по делу заявлены иски о возмещении оставшейся части ущерба», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Пензы.

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