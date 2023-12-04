В сквере Дзержинского ограбили 19-летнюю девушку

04.12.2023 | 08:37

В Пензе в сквере имени Дзержинского на 19-летнюю жительницу Пензы налетел незнакомец и вырвал сумку из ее руки.

Горожанка обратилась в полицию.

Правоохранители выехали на место и начали расследование. Вскоре они установили личность злоумышленника, ограбившего девушку. Им оказался 37-летний зареченец.

Мужчину задержали и допросили. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Зареченец признал свою вину и рассказал, что был в областном центре, собирался возвращаться домой, но денег на проезд не имел. На улице он увидел девушку с сумочкой и решил забрать вещь, дождался, когда горожанка свернет в сторону сквера и подбежал к ней.

«В похищенной сумке злоумышленник обнаружил 300 рублей. Он воспользовался ими, чтобы оплатить проезд до дома», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отношении зареченца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.