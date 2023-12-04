Саратовец присвоил выплату пензячки через «Госуслуги»

04.12.2023 | 09:40

24-летний саратовец оформил на 27-летнюю пензячку выплату и обогатился на 15 000 рублей. Он воспользовался ее кабинетом на портале госуслуг.

О том, что государство выплатило горожанке компенсацию, которая до нее не дошла, она узнала после звонка от специалистов.

«Ей пояснили, что необходимо уточнить ее данные по месту работы в связи с получением субсидии. Однако жительница Пензы никаких заявок не подавала», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

После этого женщина обратилась в полицию.

Сотрудники нашли саратовца, он во всем признался, раскаялся и рассказал, что успел потратить деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.