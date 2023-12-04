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Криминал

Саратовец присвоил выплату пензячки через «Госуслуги»

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24-летний саратовец оформил на 27-летнюю пензячку выплату и обогатился на 15 000 рублей. Он воспользовался ее кабинетом на портале госуслуг.

О том, что государство выплатило горожанке компенсацию, которая до нее не дошла, она узнала после звонка от специалистов.

Саратовец присвоил выплату пензячки через «Госуслуги»

«Ей пояснили, что необходимо уточнить ее данные по месту работы в связи с получением субсидии. Однако жительница Пензы никаких заявок не подавала», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

После этого женщина обратилась в полицию.

Саратовец присвоил выплату пензячки через «Госуслуги»

Сотрудники нашли саратовца, он во всем признался, раскаялся и рассказал, что успел потратить деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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