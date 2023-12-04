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Криминал

Пензенец после ссоры обокрал спавшую сожительницу

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38-летний пензенец поругался с 51-летней сожительницей и украл с ее счета 78 000 рублей. За это ему грозит долгий срок.

«Познакомился с женщиной, жил у нее. Однажды мы поссорились, я очень сильно на нее разозлился. Когда она уснула, я взял ее телефон, перевел с ее счета деньги, а телефон выбросил, чтобы она не узнала», - рассказал пензенец.

Пензенец после ссоры обокрал спавшую сожительницу

После этого мужчина переехал. Горожанка несколько дней искала свой мобильный, а когда нашла, то увидела сообщения о списании денег и обратилась в полицию.

Вора удалось вычислить. Он во всем признался и раскаялся.

Пензенец после ссоры обокрал спавшую сожительницу

«Деньги остались у меня, и я их периодически тратил на алкоголь, еду и другие нужды. Постепенно я их растратил», - отметил житель Пензы.

Несмотря на то что мужчина уже все вернул женщине, ответить за свой поступок ему придется и перед законом. Возбуждено уголовное дело. Пензенец может лишиться свободы на 6 лет.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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